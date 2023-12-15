Словацькі служби усно домовилися з мітингувальниками пропускати незначну кількість вантажівок.

Словацькі перевізники розблокували рух вантажних автомобілів з України на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке ". Спостерігається поступове розблокування руху вантажівок на українсько-словацькому кордоні, повідомила в Telegram-каналі Державна прикордонна служба України.

"З моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України", – заявили прикордонники.

Як розповіла "Суспільному" речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, словацькі перевізники частково розблоковують кордон між Словаччиною та Україною. Жодних офіційних повідомлень від органів влади або страйкувальників не надходило.

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Як зазначила речниця, офіційно пункт пропуску не розблокували. Словацькі служби усно домовилися з мітингувальниками пропускати незначну кількість фур в бік Словаччини. За поточну добу пропущено 116 вантажних авто.

За добу оформлено на вʼїзд вантажівок – 240, на виїзд – 116. За наявними даними, словацька сторона почала приймати у середньому 100 авто за добу.

Блокада українського кордону

Вперше словацькі перевізники заблокували кордон з Україно 1 грудня, але через декілька днів зняли блокаду. 11 грудня рух вантажівок знову заборонили. Основною вимогою Союзу ЄС та Україною з 1 липня 2023 року (він скасовує для українських перевізників отримувати дозволи для роботи на ринку Євросоюзу).

Водночас перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Ситуація найбільш ускладнена на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де черги складають відповідно 1200 та 850 вантажівок.

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