За словами Березовського, Україна ніколи не стояла перед вибором – дороги чи медицина.

Проект "Велике будівництво" повністю себе виправдав, а його критика з боку екс-міністра фінансів Ігоря Уманського будується на фейках і маніпуляціях.

Про це заявив президент Національної асоціації шляховиків України (НАДУ) Микола Березовський.

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За його словами, Україна ніколи не стояла перед вибором – дороги чи медицина.

"Жодного разу з боку керівництва МОЗ не звучало заяв, нібито їм не вистачає коштів на боротьбу з епідемією. Нас усіх запевняли, що «ковидна» програма профінансована повністю. У "ковидному" фонді як і раніше два десятки мільярдів гривень. Дорожники, до речі, як можуть, допомагають там, де чиновники недопрацювали - найбільші дорожні компанії, члени НАДУ, закупили та безоплатно поставили в лікарні обладнання на десятки мільйонів гривень", - зазначив Березовський.

За словами президента НАДУ, "Укравтодор" повністю впорався з анонсованими навесні планами.

"Планувалося, що 2 тисячі кілометрів зроблять місцева влада, а 4 тисячі "Укравтодор". І Олександр Кубраков, віддамо належне його енергії, ентузіазму і цілеспрямованості, завдання Президента виконав. По ряду об'єктів підвели зарубіжні підрядники. Сподіваємося, що в наступному сезоні керівництво "Укравтодору" зробить висновки – і ми припинимо довіряти реалізацію великих і важливих контрактів компаніям, які не працювали в Україні, не мають тут ні матеріально-технічної бази, ні фахівців", - вважає глава дорожньої асоціації.

Березовський запевняє, що заяви Ігоря Уманського про завищені ціни спростовуються фактами. За один і той же обсяг виконаної роботи "Укравтодор" в середньому платить підрядникам на 20% менше, ніж ЄБРР або Світовий Банк, які також фінансують частину проектів в Україні.

"У когось є сумніви в тому, що ЄБРР і Світовий банк дуже ретельно та об'єктивно перевіряють, чи не завищує підрядник вартість робіт і матеріалів? Нас намагаються переконати в тому, що "раніше" ремонт кілометра дороги в середньому обходився дешевше. Знову маніпулювання. Сьогодні виконуються роботи з повним посиленням конструктиву (заміною основи), оснащенням дороги відповідно до всіх сучасних вимог безпеки. Фактично робиться Капітальний ремонт, а не косметична Заміна шарів асфальтобетону, як у колишні роки", - повідомив Березовський.

На думку глави НАДУ, на українському ринку працює набагато більше компаній, ніж в європейських країнах.

"Є і великі компанії, а як без них? Як побудувати такий грандіозний об'єкт, як нова траса Н-31 Дніпро-Решетилівка силами маленьких компаній? Там тільки на одній ділянці працює понад 300 одиниць різної техніки", - зазначає Березовський.

У НАДУ впевнені, що проект "Велике будівництво" дав позитивні результати. Україна вперше не віддає, а повертає з-за кордону своїх фахівців, відроджується профільна освіта. Завдяки дорожньому будівництву цього року значно зросли обсяги у хімічної промисловості, транспортників, Машинобудівників, металургів. До 50% інвестицій в інфраструктуру повертаються в бюджет у вигляді різних податків і зборів.

"Вперше країні вдалося реалізувати настільки масштабну програму дорожнього будівництва. І саме цей факт сьогодні у багатьох викликає заздрість і неприкриту злобу", - резюмував Березовський.

Позаштатний радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський 12 листопада написав заяву на звільнення з посади. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, екс-міністр фінансів Ігор Уманський нещодавно заявив про відхід з посади позаштатного радника глави ОП, оскільки не згоден з введенням карантину вихідного дня. Він також розкритикував програму "великого будівництва", яка, на його думку, не створює точок економічного зростання.

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Автор: УНІАН