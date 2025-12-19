Росіяни намагаються відрізати дунайські порти від решти України.

Руйнування мостів через Дністер і Дністровський лиман на Одещині внаслідок ударів РФ відрізає Україну від портів на Дунаї, через які зокрема йде імпорт пального. В уряді обіцяють не допустити стрибка цін.

Як повідомила в Телеграм прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд "терміново ліквідовує" наслідки російських ударів по "основному мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл".

"Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. Координуємо наші дії з міжнародними партнерами", - написала вона.

Очільниця уряду запевнила, Одещина забезпечена усім необхідним для "збереження гуманітарної стабільності".

"Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем. Спрощуємо умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу", - додала Свириденко.

За її словами, координувати усі вище наведені зусилля буде віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Загроза стрибка цін на пальне

Як писав УНІАН, останніми днями Росія цілеспрямовано та інтенсивно атакувала дронами і ракетами два мости, що з'єднують південно-західну частину Одеської області з рештою України. Український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що росіяни прагнуть відрізати Україну від портів на Дунаї.

Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін зазначив, що втрата доступу до цих портів заблокує до 60% імпорту палива в Україну. На його думку, це швидко спричинить дефіцит бензину та зростання цін. У разі остаточного знищення мосту через Дністер в селищі Маяки логістика до Ізмаїла буде можлива фактично лише через Румунію, що вже найближчими днями підштовхне ціни на пальне щонайменше на 2 грн.

