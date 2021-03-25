Зокрема, план передбачає рух української дорожньої галузі до європейських стандартів.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") представило план трансформації дорожньої галузі на 2021-2023 роки, заснований на наближенні до європейських стандартів.

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Про це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, план передбачає наступні інституційні зміни для попередження корупційних ризиків: запровадження плану антикорупційних заходів у рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР); переведення всієї тендерної документації в електронний формат; створення відкритих реєстрів асфальто- та цементобетонних заводів (АБЗ) та калькулятора розрахунку досвіду підрядника; лібералізація ціноутворення від етапу проекту до звіту про виконані роботи.

Зазначається, що паралельно реалізується стратегія поліпшення управління якістю, яка передбачає: оновлення підходу до моніторингу доріг; автоматичну пріоритизацію ремонтних і будівельних робіт завдяки системі HDM-4, застосування на найбільших дорожніх проектах міжнародно визнаних форм договорів, у тому числі - FIDIC, NEC та інших; формування нормативної бази для застосування BIM-технології в проектуванні інфраструктурних об'єктів.

Що цьому передувало

Раніше в березні в "Укравтодорі" стартував антикорупційний проект, запущений спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У лютому глава "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що агентство планує створити всередині себе акціонерне товариство, метою якого стане залучення довгострокового зовнішнього фінансування.

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Автор: Павло Степанець