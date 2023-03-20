В напрямку Рави-Руської дорожники зрізають старе зношене покриття та закінчують влаштування основи дорожнього одягу.

Дорожники відновлюють ремонт автошляху Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська поблизу кордону з Польщею в рамках міжнародного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".

Як повідомляє прес-служба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, перші кілька місяців війни проект був на паузі через безпекові ризики.

Зазначається, що бригади вже розпочали ремонт п'яти штучних споруд на відрізку Белз – Рава-Руська та облаштували тимчасові об’їзні дороги поруч з переправами.

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Також в напрямку Рави-Руської дорожники зрізають старе зношене покриття та закінчують влаштування основи дорожнього одягу.

"Після перемовин з польською стороною Агентство відновило ремонт прикордонних доріг у Львівській області як важливу складову логістики до сусідньої держави. Ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська стартував торік у липні. Це короткий маршрут від Луцька та Рівного до одного з найбільших пунктів пропуску з Польщею у Раві-Руській", - зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

За його словами, після ремонту дорога стане зручною альтернативою перевантаженій трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, якою зараз рухається весь транспорт до КПП.

В прес-службі також зазначили, що дорога Т-14-04 – одна з чотирьох, які ремонтуються в рамках міжнародного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні": Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська; Т-14-01 КПП "Смільниця" – Старий Самбір; Т-14-20 Яворів – Грушів (відремонтовано); Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (тут основні роботи завершили торік).

Відновлення транспортної інфраструктури в Україні - деталі

13 лютого на українсько-польському кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового контрольно-пропускного пункту "Нижанковичі-Мальховіце".

На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею була запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок - єЧерга.