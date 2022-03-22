Одеса та Кароліно-Бугаз знову пов'язані електричкою / фото REUTERS
"Укрзалізниця" з 23 березня відновлює рух приміських поїздів Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.
"Укрзалізниця" з 23 березня відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на дільниці Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз та Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський поїзди курсувати не будуть.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" виплатить одноразову грошову допомогу пораненим залізничникам в розмірі 30 тисяч гривень та сім’ям загиблих 100 тисяч гривень.
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