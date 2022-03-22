Рух поїздів стартує з 23 березня.

"Укрзалізниця" з 23 березня відновлює рух приміських поїздів Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.

"Укрзалізниця" з 23 березня відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на дільниці Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз та Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський поїзди курсувати не будуть.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" виплатить одноразову грошову допомогу пораненим залізничникам в розмірі 30 тисяч гривень та сім’ям загиблих 100 тисяч гривень.

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