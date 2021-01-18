Fiat Chrysler та Peugeot завершили процес об'єднання в автогрупу Stellantis.

Fiat Chrysler та Peugeot завершили процес об'єднання в автогрупу Stellantis, яка стала четвертою найбільшою у світі - угода оцінюється в 52 мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Fiat Chrysler і Peugeot почали процес об'єднання у 2019 році, і завершили угоду вартістю 52 мільярди доларів в суботу, 16 січня.

Утворена автогрупа Stellantis матиме достатньо ресурсів, щоб почати виробництво електрокарів і конкурувати з великими гравцями на ринку.

Акції Stellantis вийшли на ринок в понеділок, 18 січня, в Мілані та Парижі, а у вівторок, 19 січня, вийдуть в Нью-Йорку.

У перший день торгів акції компанії стартували на рівні 12,758 євро, о 12:00 за Києвом ціна піднялася до 13,51 євро (+ 7,5%).

У Stellantis планують скоротити річні витрати на 5 млрд євро без необхідності закриття частини виробництва. Аналітики очікують, що після об'єднання компанія зможе налагодити показники роботи в Китаї та наростити обсяги продажів, які значно відстають від обсягів виробництва.

Що цьому передувало

Антимонопольний комітет надав дозвіл на злиття Peugeot і Fiat Chrysler в компанію Stellantis в рамках транснаціональної угоди, вона стане четвертим найбільшим виробником автомобілів у світі.

Компанії Fiat Chrysler і Peugeot в грудні 2019 року підписали угоду про злиття, в рамках якого об'єднаються в четвертого за величиною автовиробника у світі.

У грудні цього року компанії також отримали дозвіл на злиття в Євросоюзі.

16 липня 2020 року стало відомо про те, що об'єднана компанія PSA Group (Peugeot-Citroen) і Fiat Chrysler Automobiles (FCA) буде носити назву Stellantis.

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Автор: УНІАН