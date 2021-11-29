За три місяці поточного року до країни ввезли більше 470 тисяч легковиків.

У порівнянні з першими дев’ятьма місяцями минулого року імпорт легкових автомобілів в Україну цього року зріс на 40%, що є рекордним рівнем для такого періоду часу.

Про це повідомляє Укравтопром.

"У порівнянні з першими дев’ятьма місяцями минулого року імпорт легковиків зріс на 40 відсотків і був оцінений митницею майже в 3,3 млрд доларів США. Через активну легалізацію так званих євроблях понад 82% в цьому обсязі склали машини, що були в експлуатації, імпорт яких в річному обчисленні продемонстрував 38-відсоткове зростання", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні хочуть заборонити імпорт товарів із БілорусіКрім того, за даними Укравтопрому, збільшився й імпорт нових автомобілів в Україну.

"Імпорт нових автомобілів збільшився на 49 відсотків, за дев’ять місяців в Україну було завезено 82 тисячі нових легкових іномарок. Закупівля нових авто обійшлася імпортерам в $1,6 млрд", - йдеться у заяві.

Вперше у поставках нових легкових автомобілів домінував імпорт з Китаю. Так, за даними Укравтопрому, з початку року з КНР в Україну завезли більше 18 тисяч авто.

Читайте такожУкраїнцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту електроенергії з Білорусі"Далі йдуть Японія і Румунія, звідки в країну прибуло 17 338 і 8 371 нових машин відповідно. Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених з січня по вересень, прибули в Україну з Німеччини – 98 442 шт. На другому місці США, звідки імпортували 59 062 вживаних авто. На третьому місці Польща – 38 061 машина", - розповіли в Укравтопромі.

Нагадаємо, Україна отримає 200 мільйонів євро кредиту на оновлення громадського транспорту. Дані кошти будуть спрямовані на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв і вагонів метро. Крім того, в рамках реалізації проекту передбачається будівництво і модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у Черкасах, Білій Церкві, Кам'янському, Дніпрі, Львові, Кременчуці та Запоріжжі.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, якщо закон ухвалять до кінця 2021 року, то вже з наступного очікується підписання перших контрактів на поставку нового екологічного громадського транспорту для українських міст.

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Автор: Екатерина Малюга