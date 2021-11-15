"Проще спалити", - поділилися майстри після огляду "Запоріжця".

Експеримент з придбанням машини за ціною смартфона продовжується. В Україні вже знайшли "тачку на мінімалках" - старенький "Запоріжець" за 4 тисячі 500 гривень. Проте мало купити дешеву машину, потрібно ще й не розоритися на ремонті.

Скільки коштує відновлення "тачки на мінімалках", з'ясовували у новому сюжеті програми "ДжеДАЇ" на каналі 2+2.

Ведучий проекту проїхав не один десяток кілометрів у пошуках СТО, де візьмуться ремонтувати старенький "Запорожець". Виявилося, що не усі майстри готові братися за таку машину. Скрізь відмовлялися ремонтувати "тачку на мінімалках", проте ведучий вирішив не здаватися.

Спочатку він показав машину за ціною смартфона своєму знайомому майстру. Дядя Толя, як його назвали у програмі, назвав авто "металоломом". Двигун старенького "Запоріжця" дійсно працює, проте усе інше у жахливому стані.

Після цього машину повезли на ще одну СТО, де майстри оцінили вартість повного ремонту авто. Виявилося, у "тачці на мінімалках" потрібно ремонтувати майже все: від ходової до днища й гальм.

"Проще спалити", - поділилися майстри після огляду "Запоріжця".

Локальний ремонт буде коштувати декілька тисяч доларів, проте немає жодної гарантії, що він допоможе. За словами майстрів, відновлення машини обійдеться власнику у космічну суму.

Проте ведучий проекту не хоче здаватися. Команда "джедаїв" буде ремонтувати машину. А якщо "Запоріжця" так і не вдасться відновити, у ведучого з'явиться новий квест - знайти пункт утилізації та правильно й екологічно позбавитися від машини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні знайшли машину, яку продавали за ціною смартфона. "Тачка на мінімалках" справна, має робочий мотор та навіть спроможна їздити.

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Автор: Поліна Кузенко