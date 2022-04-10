У відомстві вказують, що наказ залишити з 16 квітня територію ЄС усім зареєстрованим у Росії та Білорусі вантажівкам містить багато винятків.

Санкції, запроваджені Єврокомісію у відповідь на агресію з боку Росії та Білорусі, дають можливість цим країнам продовжити торгувати з Євросоюзом.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

У відомстві вказують, що наказ залишити з 16 квітня територію ЄС усім зареєстрованим у Росії та Білорусі вантажівкам містить багато винятків.

"Зокрема: 1) природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду; 2) фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; 3) гуманітарні вантажі; 4) окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування", – коментує Мінінфраструктури.

У міністерстві назвали такі санкції непослідовними і нагадали, що через агресію Росії та Білорусі страждає не лише українська економіка, а і країни ЄС.

"Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди… Щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо", – пояснює МІУ.

Там також нагадали, що введення п’ятого пакету санкцій Єврокомісії відбулося на тлі масових вбивств цивільних українців в Бучі та інших містах, але вжиті напівзаходи залишають можливість для ЄС продовжувати вести звичний бізнес з агресором.

В свою чергу, міністр інфраструктури Олександр Кубраков додав, що в такий спосіб світ повторює помилки ХХ століття.