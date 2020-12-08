У разі введення жорсткого карантину в Україні та необхідності обмеження роботи громадського транспорту передусім будуть обмежувати роботу маршрутних таксі, метро - в останню чергу.
Про це в ефірі Громадського радіо сказав голова Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.
«При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу», - сказав він.
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Імовірність введення локдауну в Україні
- 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). Карантин вихідного дня діяв з 14 по 30 листопада.
- 2 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не продовжуватиме карантин вихідного дня. На території всієї країни діятимуть обмеження «помаранчевої» зони.
- 4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин з початку січня на три тижні.
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