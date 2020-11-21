У Києві через повідомлення про замінування зачинено станцію метро «Хрещатик» та пересадковий вузол.
Читайте такожВерховну раду України "замінували", поліція перекрила підходи (фото)
Про це повідомляється на Facebook-сторінці столичного метрополітену.
«Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», - сказано у повідомленні.
Через закриття станції "Хрещатик" на пересадочному вузлі "Театральна" - "Золоті ворота" утворилося значне скупчення людей, повідомляє "Сегодня" у Telegram-каналі: "Карантин вихідного дня в метро".
Зупинка метро у Києві: новини на тему
- У Києві обмежували рух потягів "зеленою" гілкою метро: загинув "зачепер"
- У Київському метрополітені розповіли, як епідемія вплинула на завантаженість підземки
- У Києві в годину пік закрили метро на Хрещатику, на станціях тіснява (фото)
- У мережі показали натовп з пасажирів у столичному метро в годину пік та нагадали про "червону" зону (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram