Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка.

У Києві через повідомлення про замінування зачинено станцію метро «Хрещатик» та пересадковий вузол.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці столичного метрополітену.

«Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», - сказано у повідомленні.

Через закриття станції "Хрещатик" на пересадочному вузлі "Театральна" - "Золоті ворота" утворилося значне скупчення людей, повідомляє "Сегодня" у Telegram-каналі: "Карантин вихідного дня в метро".

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Автор: Вікторія Токарєва