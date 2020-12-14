На запорізьких мостах, будівництво яких виконується в рамках президентської програми «Велике будівництво», перевірили міцність першої черги. ЇЇ планують відкрити для руху вже до кінця року.

Подробиці на своїй сторінці в Facebook розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.

«Сьогодні – на Запорізьких мостах. Проводили випробовування міцності першого мосту – з району Бабурка на острів Хортиця, щоб до кінця року відкрити проїзд в один напрямок. Як саме має тестуватися міст визначає проєктант, та загальні правила однакові у всьому світі», - повідомляє він.

Задля тестування надійності конструкції задіяли 8 вантажівок вагою в 34 тонни кожна. В процесі робилися заміри одразу по кількох точках – до, після та поступово з рухом вантажівок.

Задіяли також незалежний технагляд, який робить австрійська компанія, що працює на мостах в режимі 24/7 і має право проводити тестування на об’єкті у будь-який момент без попередження підрядника.

«Щоб встигнути завершити роботи за 2, а не за 4 роки, як це визначено контрактом, підрядник одночасно працює на кількох точках мега-будівництва. Нагадаю, що Запорізький міст це не просто міст – це 9-кілометрова магістраль, яка складається з 6 транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху», - інформує голова Укравтодору.

За словами Кубракова, першим буде відкрито міст через Старий Дніпро – з району Бабурка до острова Хортиця. Паралельно будівельники працюють на вантовому мості через Дніпро. Вже у січні тут задіють найпотужніший в Європі плавучий кран LK-600, за допомогою якого конструкції вантового мосту посадять на тимчасові опори.

Кубраков публікує фотографії мосту. Деякі з них зроблені з відомого пілону висотою 166 метрів, який був найвищим у Європі в 2004 році, коли починалося будівництво мостів.

«Потім через нестачу фінансування та радше через нестачу політичної волі будівництво було заморожено, міст втратив першість і перетворився на пам’ятник корупції, - коментує Кубраков. - У 2020 завдяки «Великому будівництву» роботи на мості були відновлені – на легендарний пілон я вже підіймався ліфтом. На висоті захоплюєшся красою природи та красою людської праці, завдяки якій менше ніж за рік відродилася мрія, яку більшість давно поховала».

Як повідомлялось, будівництво мостів у Запоріжжі стало одним з найбільш масштабних та технологічно складних проєктів «Великого будівництва». Мости-довгобуди, яких так потребує велике місто, почали проєктувати ще наприкінці 90-х років. Саме будівництво було розпочато 10 років тому, але через брак фінансування постійно припинялось і було заморожено в 2014 році.

Проєкт було відновлено навесні 2020 року. На будівництві мостів задіяно понад 500 будівників і 35 одиниць важкої техніки. Роботи йдуть в цілодобовому режимі. Планується, що мости повністю відкриють вже за 2 роки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН