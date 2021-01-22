На світовому ринку новий лайнер буде конкурувати з Європейським Airbus A320neo і американським Boeing 737 MAX.

Китайська авіабудівна корпорація COMAC провела випробування перспективного вузькофюзеляжного авіалайнера C919 в умовах сильних морозів.

Читайте такожУ Європі хочуть скоротити екіпажі пасажирських літаків до одного пілотаЯк сообшщает портал N+1, випробування проводилися в аеропорту Хулун-Буїр Хайлар у Внутрішній Монголії і були визнані успішними.

Розробка C919 ведеться з першої половини 2010-х років. Це найбільший лайнер, спроектований і побудований в Китаї. Літак має в довжину 38,9 метра і розмах крила 35,8 метра. Лайнер буде випускатися в трьох варіантах, розрахованих на перевезення 156, 168 і 174 пасажирів відповідно.

Максимальна злітна маса літака становить 77 тонн. C919 розрахований на польоти на швидкості в 834 кілометрів на годину на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

Перший політ літака відбувся у 2017 році. Китайські розробники мають намір поставляти C919 на експорт. Планується, що на світовому ринку новий лайнер буде конкурувати з Європейським Airbus A320neo та американським Boeing 737 MAX.

Випробування морозами проводилися в рамках програми сертифікації літака, що почалася в листопаді 2019 року. В цілому перевірки зайняли 20 днів, в ході яких робота двигунів літака і його бортових систем була перевірена при морозах до -40 градусів Цельсія.

COMAC розраховує завершити сертифікацію C919 до кінця поточного року. Потім корпорація почне поставки лайнерів замовникам. До теперішнього часу авіакомпанії розмістили тверді замовлення на 305 літаків C919.

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Автор: УНІАН