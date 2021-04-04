Підприємство Third Harbor Engineering, яке відповідає за реалізацію проекту, планує закінчити будівництво найдовшого автомобільного тунелю до кінця 2021 року.
Про це повідомляє ЦТС.
Тунель довжиною 10,8 кілометра і шириною 43,6 метра будується під озером Тайху на сході Китаю. Тунель стане продовженням автомагістралі Чанчжоу-Усі. Таким чином, її загальна протяжність складе майже 44 кілометри. Автомагістраль проляже між містами провінції Цзянсу-Чанчжоу і Усі.
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Керівник проектної групи Ян Годун заявив, що наразі будівництво всіх поверхів тунелю завершені.
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