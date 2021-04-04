Тунель довжиною 10,8 кілометра і шириною 43,6 метра будується на сході Китаю.

Підприємство Third Harbor Engineering, яке відповідає за реалізацію проекту, планує закінчити будівництво найдовшого автомобільного тунелю до кінця 2021 року.

Про це повідомляє ЦТС.

Тунель довжиною 10,8 кілометра і шириною 43,6 метра будується під озером Тайху на сході Китаю. Тунель стане продовженням автомагістралі Чанчжоу-Усі. Таким чином, її загальна протяжність складе майже 44 кілометри. Автомагістраль проляже між містами провінції Цзянсу-Чанчжоу і Усі.

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Керівник проектної групи Ян Годун заявив, що наразі будівництво всіх поверхів тунелю завершені.

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Автор: Денис Прядко