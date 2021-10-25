Звичайний автомобіль має 30 тисяч поверхонь, які труться, зношуються.

Автомобілі майбутнього, які працюють на водні, та електровантажівки вже є в Україні.

Про це йдеться в сюжеті в ТСН.Тиждень.

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"Звичайний автомобіль має 30 тисяч поверхонь, які труться, зношуються. Взагалі у світі немає жодної окупної автівки для бізнесу. Люди не мають вибору, що купити. В них або бензин, або дизель, або газові. А електричних машин вони не можуть купити. Їх не існує", - каже розробник Віталій Бризгалов.

"Сам процес побудови зайняв три місяці. Але розробка до цього тривала два роки. Кожна деталь автівки, якщо це можливо, була виготовлена самостійно або силами підприємств України. Ця платформа універсальна і розрахована для будь-якого бізнес-використання", - говорить Бризгалов.

"Маємо намір до кінця 2022 року збудувати виробництво, яке зможе збудувати 1000-1300 автівок на рік. У 2023 році ми починаємо будувати великий завод, розрахований на будівництво 5-10 тисяч машин на рік", - говорить розробник електровантажівки.

Електрична вантажівка Віталія Бризгалова вже через рік буде продаватися за ціною від 16 до 24 тисяч доларів.

Окрім того, в Україні з'явилася перша автівка на водні. Про це заявив радник міністра закордонних справ та засновник Водневої Ради України Олександр Рєпкін.

"Водень використовується замість акумулятора. Ми отримуємо електромобіль, який заряджається 5 хвилин", - каже Рєпкін.

Водневий автомобіль цього тижня встановив світовий рекорд - на одній заправці проїхав 1360 кілометрів.

Водневий транспорт: що необхідно знати

Водневий транспорт - це різні транспортні засоби, які використовують як пальне водень. Це можуть бути транспортні засоби як з двигунами внутрішнього згоряння, з газотурбінними двигунами, так і з водневими паливними елементами. Зараз такий транспорт у світі масово не виробляється.

Водневі автомобілі в Україні:

21 липня 2021 року Міністерство інфраструктури заявило про те, що працює над створенням можливостей для виробництва в Україні автомобілів на водні.

2 вересня 2021 року в Україні зареєстрований перший водневий автомобіль.

Автор: Олена Коваленко