Час запізнення становить від 36 хвилин до 4 годин.

У зв'язку з тим, що в Україні розгулялася негода та зафіксовано різке погіршення погодних умов у вигляді дощу та шквального вітру, станом на 12:56 за Києвом затримуються 24 потяги.

Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці" час запізнення становить від 36 хвилин до 4 годин. Найбільші запізнення зафіксовані на рейсах з Івано-Франківська до Києва, з Чернівців до Києва, а також запізнення більше 4 годин зафіксовано на рейсі Ужгород-Київ.

УЗ повідомляє, що на даний момент ведуться ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди. За даними УЗ, в Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.

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Негода 28 жовтня

28 жовтня 2023 року в Києві "розгулялася" негода. Загинули двоє людей. За даними КМДА, в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Зокрема, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих травм він помер. У цьому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта - її госпіталізували.

Ще один чоловік загинув внаслідок негоди у Подільському районі. Повідомлялося, що до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть досягати 28 м/c. У регіоні оголошено штормове попередження.

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