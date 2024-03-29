Швидкісна електричка відсьогодні курсуватиме з Дніпра до Синельникового.

"Укрзалізниця" з 29 березня розширює маршрут модернізованих електропоїздів Dnipro City Express.

Як повідомляє прес-служба перевізника, на першому етапі проекту, який почався у грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили у рейси за маршрутом Дніпро — Кам'янське — Дніпро.

"На другому етапі додаємо більше зручних сполучень агломерації Дніпра — з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних, забезпечуючи таким чином зручне тактове сполучення між районами і берегами самого Дніпра та для жителів агломерації.

За інформацією "Укрзалізниці", відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникового о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14 і з Синельникового до Дніпра о 05:49.

У прес-службі перевізника додали, що на маршруті курсують відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Запуск Dnipro City Express: що відомо

З 20 грудня 2023 року "Укрзалізниця" запустила систему приміського сполучення Dnipro City Express з оновленим рухомим складом.

На першому етапі проекту Dnipro City Express курсує за маршрутом Дніпро — Камʼянське.

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