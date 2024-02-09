Рух потягів "червоною" лінією метро було призупинено, але вже відновлено у звичайному режимі.

У Києві на станції метрополітену "Театральна" пасажир потрапив на колії, три станції були тимчасово зачинені на вхід.

Як зазначалося у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, рух поїздів "червоною" лінією метро здійснювався між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" - "Лісова".

"Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії", - повідомили у КМДА.

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На місце події були скеровані відповідні служби. У міськдержадміністрації додали, що про зміни та відновлення руху потягів буде повідомлено додатково.

Крім того, у Telegram-каналі "Київ city" було зауважено, що "рух метро столиці зупинявся через бабцю, яка любить погуляти коліями".

Згодом у КМДА повідомили, що рух поїздів "червоною" лінією метро вже відновлено у звичайному режимі.

Інциденти в метро - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 травня на станції київського метрополітену "Палац "Україна" жінка потрапила під потяг, у зв’язку з чим було змінено рух потягів.

Тоді рух поїздів "синьою" гілкою метрополітену здійснювався від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки". Згодом у КМДА повідомили, що жінка, яка впала на колії, загинула.

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