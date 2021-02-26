Аукціон із закупівлі 100 пасажирських вагонів призначений на 5 травня.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів з орієнтовною вартістю понад 3 мільярди гривень.

Читайте такожСтолична підземка закупити вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїздаВідповідний тендер розміщено у державній системі публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, УЗ оголосила тендер на закупівлю 51 купейного спального вагона (вартість – 1,51 мільярда гривень), 12 купейних спальних вагонів типу "СВ" (349 мільйонів гривень), 20 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі (633,7 мільйона гривень), і 17 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, з купе начальника поїзда (551,3 мільйона гривень).

Зазначається, що тендерні пропозиції будуть прийматися до 30 березня 2021 року, а сам аукціон призначений на 5 травня.

Що цьому передувало

Держбюджет - 2021 передбачає виділення 4,5 мільярда гривень на оновлення залізниці й покупку 100 нових вагонів.

На думку голови наглядової ради - президента ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимира Приходька, оновлення парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці" призведе до зростання валового внутрішнього продукту України на 1,28%.

УЗ у 2020 році придбала за власні кошти 28 пасажирських вагонів і оновила різними видами ремонту 1 406 старих вагонів.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець