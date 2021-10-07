У першому кварталі цей показник становив 47%.

Пасажиропотік "Укрзалізниці" за підсумками третього кварталу цього року склав 73% від доковідного рівня.

Про це під час презентації повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, передає кореспондент УНІАН.

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"Наша мета - повернути їх у повному обсязі", - сказав він.

У першому кварталі цей показник становив 47%.

За його словами, у 2022 році компанія планує запустити 19 пар нових поїздів, змінити періодичність роботи 8 пар поїздів і змінити маршрути ще 8 пар поїздів.

Крім цього, для 49 пар буде прискорено час прибуття.

Всього компанія протягом 2022 року планує заощадити 4,53 млн годин.

"Укрзалізниця" та закупівля поїздів:

На початку жовтня 2021 року "Укрзалізниця" оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів на 31,4 млрд грн. Всього в рамках тендеру компанія планує закупити 30 електропоїздів змінного струму і 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі - понад 31,4 млрд грн. 60 закуплених поїздів будуть задіяні в проекті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючі та нові регіональні маршрути.

"Укрзалізниця" прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тому поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

Автор: Дмитро Шварц