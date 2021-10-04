Компанія планує закупити електропоїздів на 31 мільярд гривень.

"Укрзалізниця" (УЗ) оголосила тендер в системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів на 31,4 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

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"Укрзалізниця" розпочинає наймасштабніше за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів. 1 жовтня 2021 року компанія оголосила тендер в системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів", - йдеться в повідомленні.

Всього в рамках тендеру компанія планує закупити 30 електропоїздів змінного струму і 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі - понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні в проекті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих і нових регіональних маршрутах.

Відзначається, що до участі в тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники — запити на комерційні пропозиції були розіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda і Крюківському вагонобудівному заводу. "Укрзалізниця" прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тому поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

В УЗ нагадали, що парк приміських електропоїздів компанії зношений більш ніж на 90%, тому оновлення цього сегмента перевезень є критичним, враховуючи безпеку і комфорт пасажирів.

"Укрзалізниця": що необхідно знати

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Катерина Жирій