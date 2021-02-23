В асоціації заявили, що ключове питання тут - довіра. Пасажири повинні бути впевнені, що зроблені ними тести коректні і дозволять їм в'їхати в країну.

Цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), можуть бути запущені «протягом декількох тижнів».

Читайте такожГреція закликає ЄС прискорити введення "паспортів вакцинації"Про це пишуть The Telegraph і BBC з посиланням на дані, надані IATA. Йдеться про програму з верифікованою та захищеною інформацією про вакцинацію мандрівника від COVID-19 або про недавнє тестування.

"Ключове питання тут - довіра. Пасажири повинні бути впевнені, що зроблені ними тести коректні і дозволять їм в'їхати в країну. А урядам потрібно бути впевненими в тому, що тести, надані пасажирами, коректні і відповідають їхнім власним вимогам",— зазначає директор з аеропортів і зовнішніх зв'язків IATA в Азіатсько-тихоокеанському регіоні Вінуп Гоел.

У грудні 2020 року Singapore Airlines стала першою авіакомпанією, яка тестує розроблювану IATA систему. До програми готові приєднатися й інші авіакомпанії, серед яких Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand. За словами Гоела, система буде запущена вже в березні, передає kommersant.

Створенням паспортів вакцинації займається не тільки IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, включаючи Microsoft, Salesforce і Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології, розробляються і місцеві системи такого роду, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

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Автор: УНІАН