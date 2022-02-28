Singapore Airlines скасувала рейси до Москви.

Авіакомпанія Singapore Airlines (Сінгапур) першою в Азії заявила про зупинку польотів до Москви.

Про це йдеться на сайті компанії.

"З 28 лютого 2022 року Singapore Airlines (SIA) тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою (SQ362 і SQ361) до подальшого повідомлення з технічних причин", — йдеться на сайті компанії.

Це перша подібна заява, зроблена авіакомпанією з Азії.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.