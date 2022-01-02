У поліції повідомили нові деталі події, встановлені під час першочергових слідчих дій.

Поліція Миколаївської області повідомила нові деталі інциденту, під час якого жінка забрала у нападника ніж і завдала йому смертельного поранення.

Відповідне доповнення до вже раніше опублікованої інформації було зроблене у Facebook.

Там повідомили, що під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік і жінка були знайомі. Вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої.

"Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", - сказано у повідомленні.

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У поліції додали, що щодо обставин події жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.

На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події.

Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в одному із сіл Миколаївської області 30-річна жінка в будинку культури вдарила ножем у живіт 25-річного п’яного знайомого, оскільки він на дискотеці "проявляв до неї надмірну увагу". Постраждалий помер на місці злочину.