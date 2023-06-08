Нові легковики на бензині залишилися найпопулярнішими. Водночас на ринку збільшилась частка електромобілів.

У травні на українському ринку нових легковиків моделі з традиційними бензиновими двигунами втрачали прихильників, але продовжували домінувати на ринку.

Про це повідомляє асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". Зокрема, нові легковики на бензині охопили 47% продажів, залишившись найпопулярнішими.

Однак по відношенню до попереднього місяця їхня частка зменшилась на один відсотковий пункт. Також на один відсотковий пункт зменшився сегмент дизельних авто - до 23%.

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Водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (плюс два відсоткових пункти), яка в травні становила 11%.

Зазначається, що без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% і 1% ринку нових легковиків відповідно.

Структура ринку нових авто у травні виглядає таким чином: автомобілі з бензиновими двигунами - 47% реєстрацій; дизельні авто – 23%; гібриди – 18%; електромобілі – 11%; автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами зайняли:

бензинові авто – Toyota Corolla;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV-4;

електро – Volkswagen ID.4;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Продаж автомобілів в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень зменшилася кількість авто з традиційними двигунами. Тоді в сегменті нових легковиків частка бензинових авто за рік зменшилася на 6 процентних пунктів і склала 54%. Дизельні авто також втратили 6 п.п. – їх частка зменшилася до 19%.

У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних. ТОП-5 нових електромобілів на ринку в травні 2023 року виглядав таким чином: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Honda E; BMW iX.

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