RACER може змінити ринок цивільних авіаперевезень, однак спочатку він повинен довести свою економічну доцільність.

Європейська компанія Airbus Helicopters підняла в небо розроблений нею прототип високошвидкісного гелікоптера RACER (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft). Про це повідомляє прес-реліз на сайті Airbus.

Перший політ RACER провели на території Франції, він тривав близько 30 хвилин. Під час льотних випробувань інженери Airbus провели оцінку базових можливостей літального апарату.

"Ця важлива віха запускає льотну кампанію, яка триватиме два роки і буде спрямована на поступове розкриття потенціалу літального апарату та демонстрацію його високошвидкісних можливостей", – йдеться у заяві компанії.

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RACER отримав один несучий гвинт, а також два гвинта, що штовхають, встановлені на коробчатих крилах. Така компоновка дозволяє демонстратору розвивати крейсерську швидкість понад 400 км/год. Для порівняння, крейсерська швидкість вертольота Мі-8 складає приблизно 225 км/год.

Гібридну силову установку для RACER створила компанія Safran Helicopter Engines. Розробники гелікоптера кажуть, що економія палива завдяки оптимізованій аеродинаміці та використанню силової установки в еко-режимі становитиме приблизно 20% порівняно з сучасними вертольотами такого ж класу.

Нові розробки зі світу гелікоптерів

Далеко не всі перспективні гелікоптери отримують путівку в життя. Однією з найбільш показових у цьому сенсі є історія американської програми розвідувально-бойового вертольота нового покоління FARA (Future Attack Recon Aircraft).

Програму нещодавно згорнули, незважаючи на багато років робіт у цьому напрямку, а також мільярди доларів, витрачених на неї.

Нагадаємо також, що не так давно КНР почала випробування нового гелікоптера, який з деякий ракурсів практично неможливо відрізнити від американського AH-64 Apache.

Передбачається, що новинку створили на базі китайського Z-20, який у свою чергу вважають "копією" американського UH-60 Black Hawk.

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