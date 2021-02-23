Зараз зношення парку вантажних вагонів УЗ становить 92-98%.

Державну програму "Велике будівництво", що довела ефективність в автодорожньому будівництві, необхідно поширити на галузь залізничного транспортного машинобудування.

Про це, як повідомляє UAprom.info, заявив голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.

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"Ми знаємо, що програма "Велике будівництво", яку здійснює "Укравтодор", дала дуже серйозний результат, додаткове зростання близько 1,5% ВВП на рік. У залізничників є можливості набагато ширші. Якби подібна програма була запущена для підприємств залізничного транспорту, то країна отримала б зростання ВВП на 2,5 - 3,5%", - сказав він, виступаючи на інвестфорумі "Україна 30. Інфраструктура" в Києві у вівторок.

З урахуванням ефекту в суміжних галузях показник додаткового економічного приросту може збільшитися у 2 рази, підкреслив В.Приходько. Він також уточнив, що в рамках програми необхідно передбачити щорічну закупівлю держкомпанією ПАТ "Укрзалізниця" 12-15 тис.вантажних вагонів.

За даними голови наглядової ради КВБЗ, зараз знос парку вантажних вагонів УЗ становить 92-98%, заміні підлягають 73 тис.вагонів. Це дозволить отримати додатково 31 млрд. грн. до держбюджету і забезпечить 15 тис. робочих місць у вагонобудуванні та ще 30 тис.робочих місць у суміжних галузях.

"Додатковий ефект від використання інноваційних вагонів з навантаженням 25 т на вісь дасть 0,8-1,0 млрд. грн. на рік. Також ми зможемо зберегти міжнародні (залізничні) перевезення, які зараз втрачаємо", - підкреслив В.Приходько.

За його словами, одним з першочергових заходів для реалізації цієї програми має стати прийняття Кабінетом Міністрів постанови про обов'язкову локалізацію при держзакупівлях машинобудівної продукції.

Постанова повинна діяти до моменту набуття чинності законопроекту № 3739 про локалізацію в машинобудуванні, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді, пояснив голова наглядової ради КВБЗ. Він також підкреслив, що оновлення вагонного парку УЗ - самоокупний проект.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону № 3739 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" для створення передумов сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» у липні поточного року. Зараз документ готується до остаточного прийняття у другому читанні.

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Автор: УНІАН