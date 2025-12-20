Протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати з 20 грудня.

Від сьогодні "Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

Про це йдеться у повідомленні компанії. "Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20 грудня. Це стало оперативною реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту", - йдеться у повідомленні перевізника.

Там додали, що моніторять ситуацію та збільшуватимуть місткість сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоб усі пасажири могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.

Відео дня

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що рух цивільного автотранспорту мостом, який на трасі Одеса-Рені, не зупинявся: навіть під час повітряних тривог було організовано переїзд людей, евакуацію автобусів та легкових транспортних засобів, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба.

"Ми розуміли, що таке може статися, тому влада та військове командування врахували всі можливі критичні сценарії. У південних районах Одеської області сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і надається лікарням. Також забезпечено достатню кількість продуктів харчування та пального. В банкоматах є готівкові кошти. Пенсії доставляються людям вчасно", - заявив чиновник.

За його словами, обговорено ситуацію з міжнародними партнерами, підготовлено транзитні коридори, проведені перемовини з українськими та міжнародними перевізниками. Близько 200 пасажирів, які перебували в автобусах на напрямку міста Ізмаїл, були переправлені альтернативними маршрутами, щоб уникнути транспортного колапсу на кордоні.

Удари по Одеській області

Нагадаємо, армія РФ завдає масованих ударів по мостах Одеської області, що призвело до проблем на дорогах, зокрема на трасі Одеса-Рені, що веде на південь регіону, який межує, зокрема з Румунією. Так, дві доби поспіль ворог атакував міст в населеному пункті Маяки. У ДПСУ заявили, що унаслідок зупинки руху трасою Одеса-Рені ускладнено дорогу до пунктів пропуску в Одеській області: "Паланка - Маяки - Удобне", "Рені - Джурджулешти", "Табаки - Мирне", "Виноградівка - Вулканешти", "Старокозаче - Тудора", "Нові Трояни - Чадир Лунга", "Орлівка - Ісакча", "Долинське", "Залізничне", "Лісне", "Серпневе", "Малоярославець".

18 грудня під час повітряної тривоги, загинула мешканка нашого регіону, яка перебувала в автомобілі разом із дітьми на мосту.

