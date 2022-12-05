Жителі та гості столиці використовують станції метрополітену як укриття.

Метро в Києві 5 грудня працює в обмеженому режимі. Жителі та гості столиці використовують станції метрополітена як укриття під час ракетної атаки російських окупантів по Україні.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що київське метро працює в обмеженому режимі, а висадка пасажирів проводиться тільки на станціях, де великої кількості людей.

"На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів поки може не проводитися через велику кількість людей на підземних станціях. Жителі та гості столиці використовують метрополітен як укриття. Повітряна тривога в Києві триває", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Також нагадаємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує по наземних ділянках.

Ракетний удар по Україні 5 грудня - що відомо

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти завдали нового ракетного удару по містах України. Протягом години – з 12:40 до 13:40-повітряна тривога зазвучала в кожній з областей, за винятком Криму.

Відомо про роботу ППО в декількох областях. ЗМІ повідомлять про вибухи на Черкащині та в Одесі, але підтвердження інформації ще не було.

Крім того, жителі Південної Пальміри залишилися без світла та води, а також виникли проблеми зі зв'язком.

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