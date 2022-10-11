Залізничні вокзали працюють у звичайному режимі

Десятки поїздів затримуються після масованого удару російськими ракетами по Україні. Залізничні вокзали працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниця.

"Станом на 8:30 за звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на час від 30 хвилин і більше", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначено, що залізничні вокзали працюють у звичайному режимі, а підземні переходи працюють як укриття.

Водночас Київська кільцева електричка працює за графіком для забезпечення пересування містом. Також нормалізовано рух приміських рейсів у всіх регіонах.

Масові ракетні по Україні - що відомо

10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11: 34 Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 з них були збиті. Удари по території нашої країни наносилися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода, а також з території Білорусі. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах і Києві.

Через пошкодження в ряді регіонів спостерігаються перебої з електропостачанням і зв'язком. В офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

Крім того, через російські обстріли в Україні затримуються 20 пасажирських поїздів.

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