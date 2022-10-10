В "УЗ" зазначають, що ситуація на всіх вокзалах спокійна та контрольована.

Наразі через російські обстріли території України в дорозі затримуються 20 пасажирських потягів.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Наразі в дорозі затримується 20 пасажирських поїздів. Зокрема, три поїзди затримуються до години, 17 - понад годину", - зауважується у повідомленні.

Відео дня

Водночас 18 пасажирських потягів прямують за графіком.

"Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їх відставання", - зазначили в "Укрзалізниці".

У повідомленні також зауважується, що час затримки потягів оперативно можна дивитися на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі "онлайн-табло" в чат-ботах "Укрзалізниці" та в застосунку.

Крім того, працює контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на офіційних сторінках "УЗ" у соцмережах.

"Ситуація на всіх вокзалах спокійна і контрольована", - запевнили в "УЗ".

Раніше "Укрзалізниця" попереджала про затримку руху 14 потягів, тривалістю до 30 хвилин, та 24 рейсів, які рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше.

Масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11:34 Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 із них було збито. Удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода, а також з території Білорусі. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Через пошкодження в низці регіонів спостерігаються перебої з електропостачанням і зв'язком. Зокрема, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області. А у Львові внаслідок ракетних ударів російських окупантів близько 90% міста перебуває без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

Вас також можуть зацікавити новини: