Перемир'я близько: експерти дали прогноз, коли настане переломний момент у війні, – DW

Війна в Україні може закінчитися до кінця року, але все залежить від виборів у США.

Західні спостерігачі та військові аналітики вважають, що припинення вогню між Росією та Україною може бути вже близько – і проміжні вибори в США можуть зіграти ключову роль у завершенні війни, пише DW.

"На лінії фронту фактично склалася патова ситуація. Жодній зі сторін не вдалося домогтися істотних територіальних надбань, і Україна посилює атаки на нафтеекспортну інфраструктуру в глибині російської території. Тим часом рейтинги схвалення лідера Росії Володимира Путіна різко падають", – зазначається в статті.

Курт Волкер, який до 2019 року був спеціальним представником президента США Дональда Трампа по Україні, зазначає, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж раніше.

Він вважає, що Київ значно скоротив свою залежність від західних поставок зброї і замість цього здатний покривати "до 60% або 70%" своїх власних потреб. Це означає, що Україна може продовжувати воювати, навіть якщо США припинять постачання зброї через європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що очікує посилення тиску з боку Трампа в міру наближення осінніх проміжних виборів, щоб змусити Україну прийняти умови припинення вогню, запропоновані Росією. Однак Евелін Фаркас, експерт із зовнішньої політики та колишній співробітник Пентагону, вважає, що Зеленський зможе витримати цей тиск.

Серйозні переговори після виборів у США

Фаркас і Волкер згодні з тим, що проміжні вибори до Палати представників у листопаді стануть критичним поворотним моментом, оскільки вони можуть послабити позиції Трампа в Республіканській партії.

"Цього буде достатньо, щоб чинити тиск на уряд США і змусити його продовжувати підтримувати Україну та НАТО", – каже Фаркас.

При цьому економічна ситуація всередині країни може підштовхнути Москву до розгляду мирної угоди.

Волькер при цьому не вірить, що Росія коли-небудь погодиться на мирну угоду з Україною, однак припускає, що Путін міг би погодитися на припинення вогню, "і, я думаю, ми наближаємося до цього моменту".

Він додає, що поки що переговори про припинення війни були "фарсом", але нові обставини в Росії та втрати, яких зазнала його країна у війні, можуть змусити Путіна до рішучих дій. Час, за його словами, не на боці Москви.

Але, хоча аналітики сходяться на думці, що переломний момент неминучий, у них різні погляди на те, як скоро це може статися. Волкер каже, що не виключає значних змін до кінця року. Імовірність становить "близько 50%".

Фаркас, з іншого боку, вважає, що "у 2027 році ми побачимо перемогу українців".

Війна в Україні – прогнози

FT пише, що Росія та Україна не бачать особливого сенсу в продовженні мирних переговорів за посередництва США. Сторони вважають, що дипломатичний процес фактично зайшов у глухий кут і має низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах.

Видання також пише, що Путін може розглядати набагато ширші територіальні цілі у війні проти України, включаючи потенційні амбіції щодо Києва та Одеси.

