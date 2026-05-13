Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Зеленський закликав не забувати, що найбільш ефективними інструментами є ті, які можуть фізично зупинити російські загарбницькі війська.

Президент України Володимир Зеленський висловив власні очікування від запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Зокрема, він сподівається, що на порядку денному буде питання припинення російської війни проти України. Про це голова держави сказав під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки.

"Ми на постійному зв’язку з нашими американськими партнерами. Ми вдячні і ми розраховуємо, що питання закінчення російської війни проти України буде порушуватися зараз також поки президент Сполучених Штатів буде у Китаї", - заявив Зеленський.

При цьому, він закликав не забувати, що найбільш ефективними інструментами є ті, які можуть фізично зупинити російські загарбницькі війська. І це особливо стосується програми PURL, яка допомагає Україні, поки в Європі немає власного достатнього виробництва антибалістичних ракет і систем захисту проти балістики. Тому, антибалістичні ракети закуповуються в США.

Президент закликав усіх доєднуватися до антибалістичної коаліції, яка зараз формується.

Візит Трампа до Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 по 15 травня. У четвер, 14 травня, відбудеться зустріч, після якої він разом з лідером Китаю Сі Цзіньпіном відвідають Храм Неба і візьмуть участь у державному банкеті ввечері.

У п'ятницю відбудеться робочий обід, після якого Трамп вирушить до США. Він стане першим американським лідером за майже десятиліття, який відвідає Китай.

