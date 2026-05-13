Українські безпілотники 'вимкнули' один з найбільших НПЗ Росії, – Reuters

За прогнозами джерел журналістів, ремонтні роботи на НПЗ можуть тривати кілька тижнів.

Пермський нафтопереробний завод в Російській Федерації зупинився після результативної атаки українських безпілотників 7 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у російській нафтопереробній галузі.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін 8 травня повідомив, що українські безпілотники атакували промислові об’єкти в Пермській області, але не уточнив про які саме ідеться.

За словами співрозмовників журналістів, після ударів БПЛА було терміново зупинено три основні установки первинної перегонки нафти, а також деякі вторинні установки. Джерела Reuters прогнозують, що ремонтні роботи можуть тривати кілька тижнів.

Пермський НПЗ є одним з найбільших у РФ. У 2024 році підприємство переробило близько 12,6 млн тонн, або 250 000 барелів нафти на добу. НПЗ виробив 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного палива, 700 000 тонн коксу та 200 000 тонн мазуту.

Сили оборони посилили атаки на російські НПЗ. Зокрема, у ніч на 5 травня українські безпілотники влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі в місті Кіриші Ленінградської області, а також вдарили по резервуару з паливом на розташованій поруч нафтоперекачувальній станції. Остання забезпечує транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до ключового нафтоекспортного порту РФ на Балтиці - Приморську. Внаслідок українських атак на російські НПЗ в Росії виник дефіцит бензину.

