Представники російських аеропортів заявляють про проблеми із захистом авіавузлів.

У Росії на даний момент немає регламентів для закупівлі та установки спеціальних захисних засобів, тому російські аеропорти не можуть захиститися від атак безпілотників.

Як повідомляють російські "Известия", представники аеропортів відкрито заявляють про проблеми із захистом авіавузлів. Так проблеми із закупівлею засобів захисту підтвердили в аеропорту Пензи. У Калінінградському Храброво заявили, що чекають від Росавіації і Мінтрансу на "рекомендації". У Внуково завили, що служби транспортної та авіаційної безпеки аеропорту не можуть займатися протиповітряною обороною, оскільки забезпечують безпеку на землі.

"Регіональна влада зараз формує штаби, до складу яких входять ФСБ, Росгвардія, інші органи. Вони, в свою чергу, складають списки критично важливої інфраструктури, яка в обов'язковому порядку підлягає оснащенню засобами боротьби від БПЛА. Наприклад, аеропортів. Оператори ж авіавузлів кажуть, що у них немає ніякого припису про можливість застосувати той чи інший засіб", - заявив гендиректор компанії "Юмірс", яка виробляє цивільні антидронові комплекси, Андрій Клюєв.

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За його словами, для початку закупівель відповідного обладнання аеропортам необхідний циркуляр від Росавіації, який підтвердить Сумісність захисних комплексів з системами держкорпорації по ОрВД (національного провайдера аеронавігації в Росії).

Як заявив начальник акредитації підрозділів транспортної безпеки профільного управління відомства Олександр Севрюков, аеропорти запитують у Росавіації пояснення, якими засобами вони можуть боротися з дронами.

"У нашого управління є позиція, що ми б не стали наділяти повноваженнями по виявленню і боротьбі з БПЛА підрозділи транспортної безпеки авіавузлів. Скоріш за все, це буде якась вже існуюча структура в аеропорту - наприклад, що займається локацією", - зазначив він, підкресливши при цьому, що для захисту аеродрономів країні-агресору потрібні зенітно-ракетні системи.

Голова правління Асоціації малих авіаційних підприємств Сергій Детенишев, зазначив, що за його оцінкою, організація однієї антидронної точки може обійтися аеропорту в суму від 5 до 25 млн руб., тому її установка має бути обумовлена "фактичною необхідністю".

Крах російської авіації

15 травня 2023 року російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків. "Аерофлот" випустив спеціальне внутрішнє розпорядження.

У травні 2023 року в Росії виник дефіцит літаків для навчання пілотів цивільної авіації. Пілоти випускаються"з величезною затримкою".

Станом на 17 травня 2023 року в Росії 2 тисячі рейсів здійснювалися на літаках з простроченими запчастинами.

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