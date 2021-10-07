Всі необхідні підготовчі роботи для початку проекту вже проведено.

Наступного року в Україні розпочнеться будівництво першого в країні автобану - всі підготовчі роботи для цього вже проведені.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомила прес-служба уряду.

"За 30 років не було побудовано жодного автобану в найбільшій по території країні Європи. Ми почали цю роботу. Наступного року, переконаний, ми будемо будувати перший автобан від Краківця до Львова та Рівного", - сказав прем'єр на Київському міжнародному економічному форумі 7 жовтня.

Читайте також"Велике будівництво": перший концесійний автобан в Україні буде збудований за найвищою 1а категорієюШмигаль додав, що на сьогодні були проведені всі необхідні дослідження, вивчений трафік, знайдені потенційні проектанти, а також була прийнята законодавча база для реалізації подібних проектів надалі.

"Ми маємо вже 5 наступних проектів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори", - зазначив прем'єр.

Як вже повідомляв УНІАН, в рамках реалізації президентської програми "велике будівництво" також планується побудувати автобан Стрий-Мукачево.

Автор: Станіслав Кожемякін