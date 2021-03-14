Йдеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне.

В Україні найближчим часом побудують перший концесійний автобан.

Читайте такожСлідом за морпортами, в Україні готують до концесії залізничні вокзалиПро це повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль у неділю в Facebook.

За його словами, йдеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне.

"За 30 років в Україні не було побудовано жодного автобану. Ми маємо намір це виправити. На цьому тижні Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") підписало меморандум, який дозволить Держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також "Укравтодор" проведе відкритий міжнародний тендер в рамках співпраці з ЄБРР і ЄІБ з будівництва ділянки Північного обходу Львова. Разом з дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворюють сучасний транспортний коридор з Євросоюзом.

"Це лише один з багатьох проектів, які ми плануємо реалізовувати в рамках державно-приватного партнерства. Адже цей механізм дозволяє активніше залучати інвестиції в розвиток сучасної та якісної інфраструктури в Україні", - додав глава уряду.

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Автор: Тамара Отовська