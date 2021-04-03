З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в Інтернеті спецперепусток для проїзду у громадському транспорті, запроваджених на час посилення карантину.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Зазначається, що сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті. І одразу в мережі Інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж.

У Департаменті наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста, – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Посилення карантину в Києві

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

Також закриють дитсадки та початкові класи у школах.

Як повідомив мер Віталій Кличко, обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня.

Влада міста посилила карантин з 20 березня, з 23 березня Київ перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки.

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Автор: Вікторія Токарєва