На ринку нових легкових авто бестселером став компактний кросовер Renault Duster.

За підсумками перших чотирьох місяців з початку року, найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Як повідомляє "Укравтопром", з січня по квітень кияни придбали – 5 тис. 100 нових авто, мешканці Дніпропетровщини купили – 1 тис. 466 нових авто, на Київщині було зареєстровано – 1 тис. 274 нових авто, в Одеській обл. – 908 од, а на Львівщині – 877 од.

Зазначається, що на всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.

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Крім того, за той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували: Львівська обл. – 6 тис. 116 шт.; Вінницька обл. – 4 тис. 46 шт.; м. Київ – 3 тис. 830 шт.; Рівненська обл. – 3 тис. 219 шт.; Дніпропетровська обл. – 3 тис. 206 шт.

Зазначається, що в цьому сегменті вживаних легковиків найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був Volkswagen Golf. А у столиці та на Дніпропетровщині більшим попитом користувався Renault Megane.

Ринок авто під час війни

За минулий 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже 3 млрд доларів.

У січні український автопарк поповнили майже 1,3 тис. електромобілів. Крім того, в Україні за січень зменшилась кількість авто з традиційними двигунами.

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що являється найкращим результатом за останні 13 місяців.

Протягом 1 кварталу 2023 року було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів. Тоді в топ-10 увійшли авто BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Українці в квітні придбали 509 нових легкових авто, виготовлених у Китаї. Майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

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