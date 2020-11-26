Причиною для відкликання автомобілів стала проблема з клеєм, яка може призвести до відшарування обшивки даху при русі на великих швидкостях.

В рамках двох програм безкоштовного гарантійного обслуговування Tesla відкличе понад 9,5 тис. електромобілів Model X і Model Y в США через дрібні виробничі дефекти.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Як пише видання, добровільному відкликанню підлягають 9 136 старших кросоверів Model X 2016 року випуску і 401 молодший кросовер Model Y 2020 року випуску.

Скарги на проблеми, що послужили причинами відкликання, надійшли в Національне агентство з безпеки дорожнього руху в США (NHTSA), і тепер Tesla відкликає машини для перевірки та виправлення недоліків.

Розпорядження про відкликання торкнеться кросоверів Model X, виготовлених в період з 17 вересня 2015 року по 31 липня 2016 року.

Причиною для відкликання автомобілів стала проблема з клеєм, яка може призвести до відшарування обшивки даху при русі на великих швидкостях.

Попередні проблеми

21 жовтня 2020 року компанія Tesla і Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA) підтвердили, що деякі автомобілі Model Y були відкликані через несправність стоп-сигналу автопричепа.

26 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Tesla відкличе десятки тисяч електромобілів у Китаї через дефект підвіски. Йшлося про 50 тисяч автомобілів моделей Model S і Model X, які були вироблені в США в період з 17 вересня 2013 року по 15 січня 2018 року і поставлені в Китай.

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Автор: УНІАН