Tesla відзвітувала про зростання продажів електромобілів.

Прибуток Tesla у 2020 році склав $721 млн. компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.

У 2019 році був зафіксований збиток на $862 млн. це випливає зі звітності компанії.

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У 2020 році виручка виробника електромобілів досягла $31,5 млрд (у 2019 році — $24,5 млрд).

Tesla відзвітувала про зростання продажів електромобілів до 0,5 млн - це рекордний показник для виробника.

Найбільшою популярністю користуються Model 3 і Model Y, на які припадають 442,5 тис. поставок.

У 2020 році вартість акцій Tesla зросла в 10 разів — з $88,6 на початку 2020 року до $864,2 27 січня 2021-го.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.

18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.

9 вересня 2020 року через обвалу акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.

17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.

Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.

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Автор: УНІАН