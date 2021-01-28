У 2019 році був зафіксований збиток на $862 млн / Ілюстрація REUTERS

Прибуток Tesla у 2020 році склав $721 млн. компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.

У 2019 році був зафіксований збиток на $862 млн. це випливає зі звітності компанії.

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У 2020 році виручка виробника електромобілів досягла $31,5 млрд (у 2019 році — $24,5 млрд).

Tesla відзвітувала про зростання продажів електромобілів до 0,5 млн - це рекордний показник для виробника.

Найбільшою популярністю користуються Model 3 і Model Y, на які припадають 442,5 тис. поставок.

У 2020 році вартість акцій Tesla зросла в 10 разів — з $88,6 на початку 2020 року до $864,2 27 січня 2021-го. 

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: УНІАН