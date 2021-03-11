Езугбая зазначив, що існують окремі сили, які заважають реформуванню компанії.

Директор з комерційної роботи та логістики акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ) Іраклі Езугбая подав у відставку і заявив про "цькування" окремими силами, які не зацікавлені в реформах в компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

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"Хочу зробити заяву від себе про відставку з позиції директора логістики та комерції", - повідомив він.

Езугбая зазначив, що існують окремі сили, які заважають реформуванню компанії.

"Розумію, що є якісь сили, які не дуже зацікавлені в Національному вантажному перевізнику. Зрозуміло, те, що недоотримує "Укрзалізниця", отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, цькування вийшла за розумні межі... Тому, виходячи з ситуації, де моє особисте питання домінує над національним обговоренням майбутнього "Укрзалізниці", я прийняв рішення піти у відставку з повною підтримкою генерального директора і реформ, які розпочаті. І з надією, що реформи будуть завершені", - сказав він.

Езугбая додав, що компанія потребує подальшого реформування і зазначив, що на цьому шляху багато чого вдалося досягти нинішньому менеджменту "Укрзалізниці".

Що цьому передувало

У січні Міністерство інфраструктури повідомило про створення в рамках структурної реформи акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) двох нових філій – філії вантажних перевезень "УЗ Карго" і оператора інфраструктури "УЗ інфра".

У жовтні 2020 року голова правління компанії Володимир Жмак повідомив, що "Укрзалізниця" планує до кінця 2021 року завершити перепідпорядкування підрозділів і виділити чотири вертикалі. За його словами, перетворення акціонерної компанії "Укрзалізниця" в холдинг за допомогою поділу на 4 компанії (вантажну, пасажирську, виробничу та інфраструктурну) дозволить збільшити обсяги вантажних перевезень, а також зробити самоокупними пасажироперевезення.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець