Дефіцит двигунів виник у вертольотів як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

Росія може залишитися без 30% вертольотів протягом року, сказав глава найбільшого оператора вертольотів Utair Андрій Мартиросов.

За його словами, це станеться, якщо не вирішити проблему з поставками двигунів та інших комплектуючих.

Як повідомляє РБК, Мартиросов представив свій сценарій під час виступу на форумі HeliRussia 18 травня. Пріоритетною проблемою галузі він назвав брак вертолітних двигунів і складності придбання агрегатів і комплектуючих виробів, а також затримки їх поставки до 300 днів. Дефіцит двигунів, за його словами, виник у вертольотів як іноземного, так і російського виробництва.

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Проблеми з авіацією в РФ - деталі

У Росії половина навчальних літаків в льотних училищах Росавіації вийшла з ладу після введення санкцій. Через це пілоти цивільної авіації випускаються "з величезною затримкою", якщо ситуація не зміниться, то в Росії "буде нікому літати" на магістральних повітряних суднах.

Російська авіаційна галузь "летить" до катастрофи, оскільки всі дозволи на експлуатацію літаків там зараз видають некомпетентні організації.

Співробітники російського "Аерофлоту" отримали наказ якомога рідше письмово фіксувати несправності літаків, а про поломки повідомляти виключно в усній формі.