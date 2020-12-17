Йдеться про функціонування 48 відеокамер, серед них 24 камери з функцією розпізнавання автомобільних номерних знаків.

В Україні запустили ще одну систему фіксації відеоспостереження на трасі. Систему запущено в Борисполі.

Йдеться про функціонування 48 відеокамер, серед них 24 камери з функцією розпізнавання автомобільних номерних знаків. Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

Читайте такожНа столичних водіїв чекають нові штрафи: у Києві встановили першу камеру з новою функцієюЯк зазначив голова поліції столичної області Андрій Нєбитов: характерними особливостями технічного рішення впровадженої системи є те, що всі відеокамери підключені до обласної загальної системи "безпечна Київщина".

"Саме така система відеоспостереження забезпечує наскрізний контроль транспортних потоків на магістралях столиці та Київської області, використання єдиних списків автомобілів та осіб, які перебувають у розшуку, реалізацією технологій розпізнавання автомобілів за державними номерними знаками. Все це дозволить місцевим правоохоронцям попередити правопорушення та оперативно розкрити злочин, у разі його вчинення", — зазначив Нєбитов.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.

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Автор: УНІАН