У Києві скоротять інтервал руху поїздів у пікові години.

У пікові години інтервал руху поїздів у київському метрополітені буде скорочено до 4-5 хвилин.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові - до 8-10 хвилин. Також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Зачинено пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності".

В разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.

Нагадаємо, у столиці поки не підвищуватимуть плату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

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