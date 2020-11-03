Станції метро в самому центрі Києва закриті / Фото УНІАН
Станцію метро "Хрещатик" і перехід до станції "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід.
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Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts. Зазначається, що правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування.
Як повідомляє кореспондент УНІАН на станціях у центрі столиці виникла тиснява. Зокрема - на пересадці з "Площі Льва Толстого" на "Палац Спорту".
УНІАН
УНІАН
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