Метро "замінував" невідомий, триває перевірка.

Станцію метро "Хрещатик" і перехід до станції "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід.

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Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts. Зазначається, що правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування.

Як повідомляє кореспондент УНІАН на станціях у центрі столиці виникла тиснява. Зокрема - на пересадці з "Площі Льва Толстого" на "Палац Спорту".

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Автор: Дмитро Захаров