Впродовж ночі у Києві працювали 309 одиниць спецтехніки.

У столиці звечора 5 грудня розпочався снігопад, на дорогах працювали 309 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляється на сторінці київської влади.

"До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто. Це дозволило оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу", - повідомляє КК "Київавтодор".

Зазначається, що упродовж ночі у Києві працювали 309 одиниць спецтехніки. У нічну зміну залучали 195 дорожніх працівника у складі 34 бригад з ручного прибирання. Вони обробляли протиожеледними засобами мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари, а також зупинки, сходи підземних і надземних переходів.

У КМДА нагадують, що за прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади і стверджують, що дорожня служба міста готова до складних метеоумов. КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 грудня, в Києві весь день очікується похмура погода. Протягом дня повітря прогріється до +2° і в столиці почнеться дощ. Опади очікуються в другій половині дня.

Автор: Катерина Гірник