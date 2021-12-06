На лайнері можна буде транспортувати 279 пасажирів.

Великобританія створила унікальний пасажирський літак, який може визначити майбутнє авіації.

Літак буде працювати на водні. Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожУ Китаї випробували перший літак на водневому паливі

Над проектом працювали вчені з Інституту аерокосмічних технологій за підтримки уряду Великобританії.

Літак розробили в рамках концепції FlyZero, яка передбачає скорочення викидів вуглекислого газу від комерційних перельотів. На реалізацію програми британська влада виділила 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Представлений авіалайнер середнього розміру, розмах крила досягає 54 метрів. Модель оснащена двома турбовентиляторними двигунами та кріогенними баками для зберігання водню — у хвості та передній частині фюзеляжу. Паливо в них буде зберігатися при температурі мінус 250 градусів Цельсія.

Дослідники стверджують, що на лайнері можна буде транспортувати 279 пасажирів. Однак водень складніше і дорожче зберігати на борту, а також будуть потрібні роки, щоб створити необхідну інфраструктуру та обладнати аеропорти новими заправними станціями.

Літак на водні:

У січні 2017 року в Китаї випробували перший літак на водневому паливі. Літак був створений фахівцями Даляньского бюро хімічних досліджень Академії наук Китаю і Ляонінського авіаційного науково-дослідного інституту на базі двомісного електролітака RX1E.

Автор: Олена Коваленко