Додаткові карантинні обмеження не стосуються дітей та підлітків до 18 років.

У Запоріжжі відсьогодні запровадили додаткові карантинні обмеження на проїзд у громадському транспорті.

Як повідомляє прес-служба Запорізької міськради, відповідне рішення учора, 31 жовтня, ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"З 1 листопада у Запоріжжі проїзд у міському громадському транспорті буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією чи двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що додаткові карантинні обмеження не стосуються дітей та підлітків до 18 років.

У відомстві додали, що дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті буде контролюватися спільними мобільними групами.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня у Запорізькій області встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Макринська